الصناعة ترد على أنباء وجود متظاهرين معتقلين داخل سرداب الوزارة

أصدرت وزارة الصناعة والمعادن، الاثين (18 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن وجود متظاهرين معتقلين داخل سرداب الوزارة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تفند الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي ادلى بها شخص يدعي انه احد الموظفين العاملين في مقر الوزارة والتي تناقلتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود (100) معتقل من المتظاهرين في سرداب الوزارة بينهم نساء".

واشارت الوزارة الى ان "هذه الادعاءات كاذبة وباطلة ولااساس لها"، مستغربة "تناقل مثل هذه الاكاذيب والشائعات ، مؤكدة انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة للتصدي لكل محاولات الاساءة لسمعة الوزارة وتشكيلاتها كافة".

وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بوجود 100 معتقل من المتظاهرين في السرداب التابع لوزارة الصناعة والمعادن وسط العاصمة بغداد.