نائب عن الفتح يطالب بالكشف عن اسماء المسؤولين الكبار الفاسدين وعرضهم امام الرأي العام

طالب النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الجهات الرقابية بالكشف عن اسماء المسؤولين الكبار المتهمين بالفساد امام الرأي العام.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان "الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال مستمرة في البلاد على خلفية غياب الخدمات الاساسية وتفشي البطالة والفساد، كان لها الدور الابرز في الضغط على الجهات الرقابية لتقديم ملفات الفساد".

وشدد على ضرورة "الكشف عن اسماء المسؤولين الكبار المتهمين بالفساد الذين اعلنت الحكومة والجهات الرقابية عن احالتهم الى القضاء من اجل اطلاع الشعب على مساع الحكومة وجديتها في مكافحة الفساد".

واكد ان "على السلطتين التشريعية والتنفيذية اتباع جميع السبل التي من شأنها محاسبة الفاسدين، واسترداد اموال الدولة التي نهبت خلال السنوات الماضية".

وكانت هيأة النزاهة، أصدرت عشرات الأوامر بالاستقدام، بحق مسؤولين ونواب سابقين وحاليين، من بينها أمر باستقدام طال المحافظ السابق للبصرة، والموصل، والديوانية، وبابل.