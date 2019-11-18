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تحقيق بعقوبة تستقدم رئيس وأعضاء مجلس محافظة ديالى


أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، مذكرة استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة ديالى، بعد قيامهم بصرف أموال عامة لأغراض شخصية.

وذكر القضاء في بيان أن "محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بنظر قضايا النزاهة قررت استقدام رئيس مجلس محافظة ديالى وأعضاء مجلس المحافظة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت مذكرة  الاستقدام بعد اتهامات بقيامهم بصرف منحة رئيس الوزراء بمبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دينار الممنوحة كسلفة تشغيلية للمجلس، إلا انهم قاموا بصرف المبلغ المذكور لتصليح السيارات والضيافة الخاصة بهم".

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