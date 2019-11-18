العدل تؤكد سلامة دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي من الحرق

اكدت وزارة العدل، الاثنين، سلامة دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي من الحرق، فيما اشارت الى ان الدائرة مستمرة بتقديم خدماتها للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري في بيان ان "دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي لم تتعرض الى اعمال الحرق الذي طال اجزاءٍ من المبنى اثناء الاحداث الامنية التي شهدتها ساحة الخلاني".

واضاف ان "الدائرة مستمرة بتقديم خدماتها للمواطنين واعمال الحرق طالت الطابق الخامس من المبنى والذي كان مشغولاً سابقاً من دائرة اخرى، وقد ساهمت فرق الدفاع المدني السيطرة على النيران التي اندلعت فيه ومنعت انتشارها الى المباني المجاورة"، مبينا ان "اوليات دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي سليمة ولم تتعرض الى الحرق".