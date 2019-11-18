القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في الدجيل

القت القوات الامنية القبض، على مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب خلال عملية دهم وتفتيش في قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين .
وقال مدير شرطة صلاح الدين اللواء قنديل الجبوري في حديث صحفي"، اليوم الإثنين، ان "قسم شرطة الدجيل تمكن وبعد ورود معلوماتٍ استخباراتية من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب".
واضاف إنه "تم تسليمه الى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معه حول الجرائم التي إرتكبها في صلاح الدين ورفعِ أوراقهم لدى القضاء العراقي لينال حكمه العادل.
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