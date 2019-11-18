مكتب عبد المهدي: سيتم ارسال موازنة 2020 الى البرلمان خلال اسبوع

أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، عن إرسال موازنة 2020 الى مجلس النواب خلال أسبوع، مبينا ان المناقشات لازالت تجري عليها والتعديلات من قبل لجنة الخبراء.

وقال الهنين، في تصريح صحفي ان "لجنة الخبراء في حالة انعقاد دائم لإكمال التعديلات على مسودة قانون موازنة 2020 لغرض إكمالها بأسرع وقت وإرسالها لمجلس النواب”.

وأضاف انه "من المؤمل ان ترسل مسودة قانون الموازنة الى مجلس النواب خلال اسبوع الى 10 أيام لغرض قرائتها والتصويت عليها".

وأوضح ان "انجازها بالسرعة الممكنة هدفه التصويت عليها قبل الدخول بسنة 2020 ليتم انطلاقها مع بداية العام الجديد لتفادي أخطاء السنوات السابقة".