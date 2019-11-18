الداخلية تعلن تدمير 7 أوكار ونفق و11 عبوة ناسفة في كركوك

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن تدمير 7 أوكار ونفق و11 عبوة ناسفة في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان إن "قطعات الفرقة السادسة باشرت ضمن قواطع المسؤولية في كركوك بواجب تفتيش وتطهير القرى (قرية الرمل وكراخان و قره تبه وادريس هياس و جراغ و ادريس خباز وقرية ادريس خزعل)".

وأضاف الواجب "اسفر عن العثور على 11 عبوة ناسفة مختلفة من مخلفات داعش الإرهابي وقد تم اتلافها تحت السيطرة، كما تمت معالجة عبوة ناسفة عبارة عن جليكان مملوء بمادة السيفور وقد تم تفجيرها أيضاً تحت السيطرة"، مشيراً الى "العثور على 7 أوكار ونفق بطول 60 مترا تم حرقها وتدميرها بالكامل".