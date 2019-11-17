قيادة شرطة البصرة تنفي اصدار اوامر للمنتسبين بالتمرد على اوامر المراجع العليا

نفت قيادة شرطة محافظة البصرة، ماتم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن اصدار اوامر للمنتسبين بالتمرد على اوامر المراجع العليا.

وذكر قائد الشرطة الفريق رشيد فليح في بيان، اليوم الاحد، انه "وجهنا بتنفيذ اوامر بحماية المتظاهرين وعدم المساس بحرياتهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة وحماية المال العام والخاص في عموم المحافظة".

واضاف فليح "نحن على العهد الذي قطعناه ان نحمي ابناءنا في البصرة ونحمي ممتلكاتهم من العابثين وذلك حفاظا على القسم الذي اديناه والذي جاء متطابقا لتوجيهات وزارة الداخلية و رئاسة الوزراء وكذلك توجيهات المرجعية الرشيدة التي تعتبر صمام الأمان لحماية الأنفس و الممتلكات"