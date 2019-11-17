شرطة ديالى تعلن مقتل عدد من الارهابيين في منطقة جبل قزلاقز

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الاحد، عن مقتل خمسة ارهابيين وتدمير مضافاتهم في منطقة جبل قزلاقز شمال شرقي المحافظة.

وقال العبادي في بيان إن " بناء على معلومات استخبارية، نفذت قوة أمنية مشتركة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب/ديالى والفرقة الخامسة وباسناد من طيران الجيش نفذت عملية أمنية في منطقة جبل قزلاقز، فيما تم قتل خمسة ارهابيين وتدمير ست مضافات خلال الضربات الموجهة اليهم".

واضاف، انه " تم الاستيلاء على عبوة ناسفة واجهزة تفجير وثلاث دراجات جبلية ومؤن وتجهيزات ادارية"، لافتا الى ان "الاجهزة الامنية في المحافظة مستمرة في تنفيذ عملياتها التعرضية والاستباقية لتعقب الارهابيين في المناطق الوعرة والنائية من المحافظة".ا