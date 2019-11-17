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النزاهة: صدور أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في النجف


كشفت هيئة النزاهة، الاحد، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف؛ مبينة أن الأوامر صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أشارت إلى أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيأة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيأة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم (1 لسنة 2008) الصادرة عن هيأة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون".

وأضافت الدائرة ان "المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية"، لافتة إلى أن "هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف".

 

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النزاهة: صدور أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في النجف
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