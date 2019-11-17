وزير الكهرباء يبعث رسالة للمتظاهرين ويؤكد: الكهرباء مسؤولية تضامنية

بعث وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاحد (17 تشرين الثاني 2019)، رسالة الى المتظاهرين في محافظات العراق المختلفة على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في العراق ورافقها قطع للطرق لإعلان الاضراب عن الدوام.

وقال الخطيب في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "ديمومة الكهرباء واجب وطني ونكرر دعوتنا لشعبنا الكريم على دعم وزارة الكهرباء في استمرار وديمومة عملها".

وأضاف، أن "استمرار الدوام في دوائر الكهرباء مسؤولية وطنية، كونها وزارة خدمية لرفد المنشآت الحيوية، لذا نشكركم على تسهيل وصول المنتسبين الى مقرات عملهم خدمة للجميع".

واختتم الوزير تغريدته قائلاً، إن "الكهرباء مسؤولية تضامنية".