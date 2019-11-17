المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء يكشف حقيقة ايعازه للمحافظات بإعلان اليوم عطلة رسمية

أوضح سعد الحديثي، المتحدث الرسمي لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ‏الأحد‏ (17‏ تشرين الثاني‏، 2019)، حقيقة الانباء التي تقول إن رئيس الوزراء أوعز الى المحافظات بإعلان اليوم عطلة رسمية.

وقال الحديثي في حديث صحفي، إن "صلاحية تعطيل الدوام الرسمي متاحة للحكومات المحلية في نص الدستور، ومن حق الحكومات المحلية اعطاء العطلة في الايام التي تراها ملائمة".

وأكد، أن "مجلس الوزراء لم يعمم او يصدر امراً بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظات".

وكانت كل من محافظات واسط، وبابل، وذي قار، وميسان، قد أعلنت مساء أمس السبت، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر محافظاتهم لليوم الأحد، تضامناً مع المتظاهرين.

وكانت وسائل اعلام محلية قد أفادت، في وقت سابق، نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن إعلان العطلة في عدد من المحافظات العراقية، كان بإيعاز من رئيس الوزراء، بالتزامن مع دعوات للإضراب في عموم محافظات الوسط والجنوب.