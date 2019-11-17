الصادقون النيابية : محاربة الفاسدين يجب أن تطال الكبار قبل الصغار

أكدت كتلة الصادقون النيابية، أن محاربة الفساد الإداري والمالي يجب أن تبدأ بالرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة.

وقال عضو الكتلة احمد الكناني في حديث صحفي" اليوم الاحد، أن "الفساد أصبح ظاهرة تسود مؤسسات ودوائر الدولة ومكافحتها تتطلب اجراءات إصلاحية رادعة " لافتا الى أنه "من الصعب محاربة صغار الفاسدين وترك الرؤوس الكبيرة".

وأضاف أن "محاسبة كبار الفاسدين سيعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية" مبينا أن "المحاسبة لابد أن تطال الجميع وأولهم الكبار قبل الصغار"