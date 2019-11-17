وزير العمل والشؤون الاجتماعية يعلن إطلاق الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ لـ 100 ألف عاطل

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الأحد، عن اطلاق الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ الخاصة بالعاطلين عن العمل، مبينا أن الدفعة ستشمل 100 الف مستفيد في بغداد والمحافظات.

وقال عبد الزمان في بيان صحفي ، إنه “تم اطلاق الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ الخاصة بالعاطلين عن العمل، اذ تم اعلان اسماء المشمولين عبر موقع الوزارة الالكتروني”.

واضاف، ان “الوجبة الثالثة ستشمل 100 الف مستفيد ببغداد والمحافظات تم ادخال بياناتهم بعد غلق التقديم الالكتروني لاستمارة الشمول بمنحة الطوارئ”، داعيا من تصل اليهم رسائل عبر ارقام هواتفهم إلى “الاحتفاظ بها لحين ورود رسالة اخرى تحوي رمز تأكيد تسلم المبلغ البالغة قيمته 175 الف دينار لكل شخص”.

ونوه عبد الزمان، أن وزارته “بصدد نشر استمارة خاصة بتعديل معلومات المشمولين بمنحة الطوارئ ممن ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الأولى وحدثت لديهم أخطاء خلال تسلم الرسائل النصية، اذ سيتم تعديل ذلك عبر الموقع الالكتروني، ومن خلال هذه الاستمارة سيمكنهم تصحيح الأخطاء”.