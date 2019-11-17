مجاميع السفارة الامريكية تستعد لعمليات دامية في بغداد

افادت مصادر مطلعة ان معلومات سرية للغاية عن وجود استعدادات كثيفة جدا تجريها مجاميع تابعة للسفارة الامريكية في العاصمة بغداد، لتنفيذ عمليات نوعية دامية لم تتضح أهدافها بدقة بعد، لكن هناك ترجيح أنها قد تستهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير..

المعلومات المسربة تؤكد ان الجوكر الامريكي يدبر مخططا دمويا يورط به الحكومة من خلال اقترانه بحملة اعلامية للجيش الإلكتروني للسفارة يتهم بها القوات الامنية بالوقوف وراء الأحداث، وتم رصد تحضيرات فنية بهذا الاتجاه.

هذا التطور يأتي بعد أن بدأت التظاهرات تتجه لمسارات هادئة، خاصة في ظل التدخل القوي للمرجعية العليا الذي بدأ يشد الخناق على السلطات الثلاث،

في وقت يراهن الجوكر الامريكي على دفع الأحداث نحو العنف والفوضى الخلاقة، ودأب منذ عدة ايام على دفع مجاميعه لعنف متواصل وتخريب في ساحة الخلاني، بعد أن قطع المتظاهرون السلميون عليهم الطريق في جسر الجمهورية وسيطروا على الحاجز الفاصل مع القوات الأمنية لمنع اي احتكاك.