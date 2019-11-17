الكرد يدعمون التعديلات الدستورية بشرط

اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، ان القوى الكردستانية تدعم جميع الاجراءات الاصلاحية والتعديلات الدستورية، بشرط ان لاتؤدي الى فقدان الانجازات التي تحققت للشعب الكردستاني.

وقال شاويس في حديث صحفي ان "القوى الكردستانية جميعا تؤيد بقوة الاصلاحات وجميع الخطوات التي تؤدي لتقديم الخدمات للمواطن وتقلل الاعباء عنه وترفع من مستوى معيشته وصولا للعيش الكريم"،

مبينا ان "حالة الاخفاق والفشل بالمراحل السابقة جميع القوى السياسية المشاركة تتحمل جزء من المسؤولية بالتالي فعلى الجميع التحلي بالقوة لاصلاح تلك الاخطاء لان البلد لايحتمل المزيد من الازمات".

واضاف شاويس، ان "اي تعديلات دستورية او تغيير لنظام الحكم لا اعتراض لدينا عليها، بشرط ان لاتؤدي الى فقدان الانجازات والحقوق التي تحققت للشعب الكردستاني"،

مشددا على ان "اي اوضاع تحصل بالعراق فهي ليست بمعزل عن التأثيرات الخارجية اضافة الى الداخلية من جهات متضررة من النظام الحالي سواء من بقايا النظام البائد او جهات اخرى لم تحقق ما سعت اليه بالعملية الانتخابية".

ورجح عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية يونادم كنا، في وقت سابق، الذهاب للمحكمة الاتحادية لبيان رأيها بشأن المواد المعتمدة لتعديل الدستور،

مشيرا الى ان اللجنة نظمت نفسها على قسمين الاول يهتم بتعديلات الابواب الثلاثة الاولى من الدستور والمتعلقة بالمبادي والحقوق والحريات والسلطات والثانية تدرس باقي الابواب.