الفتح: خطاب المرجعية الأخير يختلف عن الخطب السابقة من خلال صراحته

اكد القيادي في تحالف الفتح، معن الكاظمي،، ان "خطاب المرجعية الأخير يختلف عن الخطب السابقة من خلال صراحته".

وقال الكاظمي في حديث لفضائية العهد ان "المرجعية سحبت التظاهرات من ركوب "البعث" لها"، مبينا، ان "المرجعية تريد قانون انتخابات منصف وعادل".

وبين، ان "تأييد بعض الكتل لخطاب المرجعية "نفاق"، مشيرا الى ان "الكتل السنية لا تهمها المرجعية".

ووفي ذات الشأن اكد الكاظمي، ان "من الصعب التوافق على رئيس وزراء جديد كما ان العلاج لا يكون باقالة الحكومة"