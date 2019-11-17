مكتب عب المهدي: ضغط الشارع سيجعل الكتل تتراجع عن مطالبها والاستجابة لمطالب المتظاهرين

اكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء وليم ابو وردا، ، ان" عبد المهدي يسعى لكابينة بعيدة عن المحاصصة.

وقال ابو وردة، في تصريح صحفي"، ان "رئيس الوزراء يسعى للوصول الى كابينة حكومية بعيدة عن المحاصصة".

واضاف، ان "ضغط الشارع كفيل بتراجع الكتل عن مطالبها الذاتية والاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وفي شان الوضع الراهن، اكد، ابو وردة، على ان "ملفات الفساد مرتهنة بإنهاء إجراءاتها القانونية والقضائية". ونوه الى ان "ملف مجالس المحافظات مرتبط بالتعديلات الدستورية".