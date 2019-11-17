مستشار روحاني: إيران ليست العراق ولا لبنان والسفارة الأميركية أغلقت منذ سنوات

أكد مستشار الرئيس الايراني حسام الدين آشنا، السبت، أن بلاده ليست العراق ولا لبنان، فيما أشار الى ان السفارة الامريكية أغلقت منذ سنوات.

ونقلت "الميادين" عن آشنا قوله، : "نحن الإيرانيون لن نسمح للإعلام المأجور بأن يحدد مصيرنا".

وأضاف أن "إيران ليست العراق ولا لبنان والسفارة الأميركية أغلقت منذ سنوات". وأوضح مستشار الرئيس الايراني، أن "الانتهازيين في الداخل والخارج ارتكبوا خطأ استراتيجيا مرة اخرى".

وعمت تظاهرات شعبية في مناطق متفرقة من إيران، اليوم السبت، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.