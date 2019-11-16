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عصائب اهل الحق :سنقاضي قناتي الحرة و ان ار تي


اصدرت حركة عصائي اهل الحق بيانا اليوم، نددت فيه بسلوك قناتي الحرة و ان ار تي في التعامل مع الاحداث في العراقز

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

تتأسف حركة عصائب أهل الحق على مدى الأنحدار المهني الذي وقعت فيه قناتي الحرة و ان ار تي في التعامل مع الاحداث في العراق وإن لم تكن هذه هي المرة الأولى .

حيث بدأت هاتين القناتين منذُ فترة ليست بقليلة في استهداف المرجعية الدينية والحشد الشعبي والقيم المجتمعية مضافًا الى منهجهما المستمر في تشجيع العنف واشاعة الفوضى داخل البلد اثناء حركة الاحتجاجات التي يشهدها بلدنا العزيز وذلك عبر فبركة الأخبار  وتشويه المعلومات.

فقد بدأت محاولات هاتين القناتين الممولتان من مصادر واحدة ومعروفة ومنذ فترة بشكل واضح في  تشويه الحقائق والأحداث ضمن مشروع خبيث وسيء لتحقيق غايات سياسية باتت واضحة ومعروفة الهدف في دعم التدخل الأجنبي في البلد وهو الأمر الذي نبهت منه المرجعية.

ستعمل حركة عصائب اهل الحق على اتباع الوسائل القانونية في مقاضاة القناتين لنشرهما اخباراً مفبركة تستهدف الحركة بطريقة فجة ومفضوحة هدفها ارباك الرأي العام.

حركة عصائب أهل الحق

16/11/2019

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