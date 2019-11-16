الداخلية تعلن قتل قياديين اثنين بـ"داعش" الارهابي في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، مقتل قياديين اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير وكرهم وضبط مواد موجودة بداخله في محافظة كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان أن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من تعقب ورصد تحركات عناصر داعش الارهابية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك التي يختبئون بها في احدى القرى الزراعية ونجحت القوة في قتل اثنين من القيادات الارهابية وتدمير وكرهم وضبط المواد الموجودة بداخله".

وأشارت الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك واستخبارات الشرطة الاتحادية".