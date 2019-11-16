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‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!


‏وجه اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، رسالة عتب الى أبناء محافظات الوسط والجنوب بمشاركتهم في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضده.

وذكر خلف في تغريدة عبر منصة تويتر، "من المؤسف ان ينجر ابناء الوسط والجنوب بحملة مشوهه خالية من الدليل تستهدفني شخصياً"، مشيراً الى أنها "بسبب ثأر سابق من دولتين خليجيتين".

وتابع: "هنا أود القول بثبات لن نسمح للحواسم بالعودة وسنكون لأصحابها بالمرصاد، والى المتظاهرين السلميين مهمتنا حمايتكم استمروا بسلميتكم". مضيفاً "اما أشباه الرجال من أبواق الفتنة سنلتقي".

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‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
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