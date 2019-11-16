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شرطة البصرة: لدينا عناصر مدنية بين المتظاهرين وتعرضنا لاطلاق نار من منازل سكنية


كشفت قيادة شرطة البصرة، السبت، ان هناك عناصر مدنية بين المتظاهرين، فيما اشار الى تعرض القوات الامنية لاطلاق نار من منازل سكنية.

وقال قائد شرطة المحافظة رشيد فليح في حديث صحفي "عندما يحدث شيء سلبي في البصرة يؤثر على اقتصاد العراق لكونها تضم خمسة موانئ التي ترفد العراق بالدواء والغذاء واغلب السلع العراقية"، مبينا "اننا حرصنا على عدم ايذاء او الاحتكاك مع اي متظاهر".

واضاف "جميع المعلومات التي وردت هنا وهناك بشان استهداف المتظاهرين غير صحيحة"، مشيرا الى انه "كان هناك احتكاك خلال محاولة متظاهرين الدخول الى مبنى محافظة البصرة، حيث وصلت القوات الامنية للحد الذي يدافعون فيه عن انفسهم فقط واطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

واكد فليح ان "الشرطة بالبصرة لم ولن تطلق اي رصاصة واحدة على المتظاهرين عدا مسيل للدموع فقط"، لافتا الى انه "لدينا العديد من العناصر المدنية بين المتظاهرين للحفاظ عليهم من عناصر اخرى تحاول خلق فجوى او فتنة بين المتظاهرين والقوات الامنية".

وتابع ان "هناك منطقة فيها احياء سكنية تسمى الحواسم للمتجاوزين والناس الفقراء الذين لا يملكون منازل وساكنين في الاكاديمية اطلقوا الرصاص باتجاه القوات الامنية"، موضحا ان "هذه اول رصاص يطلق على القوات الامنية من منازل داخل المجمع".

وبين ان "عدد من السيارات شخصت من قبل كل الاجهزة الامنية اطلقت الرصاص على القوات الامنية والمتظاهرين لخلق فتنة".

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