مشروع تامري تقوده السفارة الامريكية لتوريط الحكومة العراقية مع المتظاهرين

كشف مسؤول امني رفيع، عن وجود مشروع تامري تقوده السفارة الامريكية، عبر جيوشها الإلكترونية هدفه توريط الحكومة العراقية مع المتظاهرين.

وقال المسؤول اليوم السبت، ان "السفارة الامريكية وبمساعدة جيوشها الالكترونية تعمل على اراقة الدماء في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى التي تشهد مظاهرات سلمية مشروعة تطالب بحقوقها".

واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "هذه العمليات تهدف الى توريط الحكومة العراقية بها وتصوير بانها هي من تقف خلفها لأثارة الفتنة بين المتظاهرين السلميين وحكومتهم"