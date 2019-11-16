الأخبار

عصائب اهل الحق تتحدث عن قناتين تقومان "باستهداف" المرجعية والحشد الشعبي


اعربت حركة عصائب أهل الحق، السبت، عن اسفها على مدى الأنحدار المهني الذي وقعت فيه قناتين في التعامل مع الاحداث في العراق، مشيرة الى انهما تستهدفان المرجعية الدينية والحشد الشعبي.

وقالت الحركة في بيان "نأسف لمدى الأنحدار المهني الذي وقعت فيه قناتين فضائيتين في التعامل مع الاحداث في العراق وإن لم تكن هذه هي المرة الأولى"، مبينة ان "هاتين القناتين بدأتا منذُ فترة ليست بقليلة في استهداف المرجعية الدينية والحشد الشعبي والقيم المجتمعية مضافًا الى منهجهما المستمر في تشجيع العنف واشاعة الفوضى داخل البلد اثناء حركة الاحتجاجات التي يشهدها بلدنا العزيز وذلك عبر فبركة الأخبار وتشويه المعلومات".

وتابعت ان "القناتين ممولتان من مصادر واحدة ومعروفة ومنذ فترة بشكل واضح في تشويه الحقائق والأحداث ضمن مشروع خبيث وسيء لتحقيق غايات سياسية باتت واضحة ومعروفة الهدف في دعم التدخل الأجنبي في البلد وهو الأمر الذي نبهت منه المرجعية".

واكدت انها "ستعمل على اتباع الوسائل القانونية في مقاضاة القناتين لنشرهما اخباراً مفبركة تستهدف الحركة بطريقة فجة ومفضوحة هدفها ارباك الرأي العام".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مشروع تامري تقوده السفارة الامريكية لتوريط الحكومة العراقية مع المتظاهرين
عصائب اهل الحق تتحدث عن قناتين تقومان "باستهداف" المرجعية والحشد الشعبي
الحشد الشعبي ينفي استيراد قنابل الغاز المسيلة للدموع
عمليات بغداد تعيد فتح طريق ساحة الطيران- الخلاني امام حركة السير
اندلاع حريق في السنك
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية للقضاء على داعش شرق الموصل
مكتب رئيس الوزراء يكشف قرب إعداد قانون "من أين لك هذا" تمهيداً لإقراره
لجنة برلمانية تتحدث عن "تطور خطير" بملف التظاهرات وتحذر من "طرف ثالث"
تقرير مفصل عن الاكاذيب والتجاوزات والتطاول على مقام المرجعية الدينية المباركة منذ عام 2003 ولحد الان
منظمة بدر تعلن تأييدها لجميع النقاط الواردة في خطبة المرجعية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى اكرم شلال واكع : اني اقدم مظلمتي اني احد المعتصمين صاحب شهاده عليا وفوجئت اسمي لم يظهر في قائمه تعيينات الشهادات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ثامر الحلي : هذا خنيث خبيث ومحد دمر العراق غيره اقسم بالله ...
الموضوع :
مصدر مطلع : ﻿واشنطن تعيد طرح حيدر العبادي بديلا واجماع عراقي برفضه
منير حجازي : السلام عليكم اخ احمد أحييك على هذا الجهد الصادق لتعرية هذا الموقع المشبوه وقد كنت قررت ان ...
الموضوع :
نصيحة مجانية الى من ينشر في كتابات والى الزاملي
haider : قرار مجحف ولماذا يتم تحديد عمر المتقاعد ان كان قادرا على العمل /اضافة الى ذالك يجب اضافة ...
الموضوع :
اقل راتب تقاعدي سيكون 500 الف دينار.. ابرز التعديلات في قانون التقاعد
محمد الموسوي : انعم واكرم اولاد عمنه الساده البصيصات. معروفين بكل الافعال الطيبة. ساده صحيحين النسب يرجعون الى عبيد الله ...
الموضوع :
عشيرة البصيصات والخطوة الفريدة المشرفة
يونس غازي حمودي مصطفى : خريج زراعة وغابات مواليد 1969 الثاني على الكلية عين معيد في جامعة الموصل وستقال في وقت صدام ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الجبوري : كلامك واضح وضوح الشمس لكن عندي تسائل في اليوم الذي منعت فيه العربيه الحدث كان لقاء لهذه ...
الموضوع :
العراق: اغلاق قنوات الفتنة.. خطوة في الاتجاه الصحيح
علي الجبوري : اخيرا رجل عاقل في العراق الحمد لله فقج بدئت اشك بقواي العقليه وهل انا سوي ام غير ...
الموضوع :
إدارة ترامب الوقحة فضحت نفسها
علي الجبوري : احسنتم الان بدء مشروع الرد الواعي نحتاج لمثل هذا الاعلام ولكن اكثر واكثر ...
الموضوع :
بالفيديو // تقرير مفصل عن تكتيك إسقاط المرجعية الدينية
علي الجبوري : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هؤلاء اتباتع القطاع الملعون المنحرف الذي يسمي نفسه ابن المهدي !!!! ارجوا ...
الموضوع :
القوات الامنية في البصرة تعتقل مجموعة منحرفة تدعى بجيش الغضب الالهي
فيسبوك