مكتب رئيس الوزراء يكشف قرب إعداد قانون "من أين لك هذا" تمهيداً لإقراره

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت (16 تشرين الثاني 2019) عن قرب البدء بإعداد مشروع قانون (من أين لك هذا؟) وإقراره.

وقال المتحدث باسم مكتب عبدالمهدي سعد الحديثي في تصريح صحفي إن "مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون (من اين لك هذا؟)، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة خلال المدة السابقة، ومتابعة أصولها، وكيف حصلوا عليها"، مضيفاً ان "إعداد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الإصلاحية التي أطلقتها مؤخراً".

وبين الحديثي ان "هذا المشروع سيعد قريباً في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، إذ بدأ العمل به، وسوف يكتمل قريباً ليتم إرساله الى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه".