منظمة بدر تعلن تأييدها لجميع النقاط الواردة في خطبة المرجعية

اعلنت منظمة بدر، اليوم الجمعة، تاييدها للنقاط الواردة في خطبة المرجعية ظهر اليوم.

وذكر بيان المنظمة ، انه "اســتمراراً لمنهجها فــي الالتزام الكامل بتوجيهات المرجعية الحكيمة، تعلن منظمة بدر عــن تأييدها التام لجميع النقاط الواردة في بيانها التاريخي الذي أعلنه خطيب الجمعة لهذا اليوم 15/11/2019".

واضاف، ان "المنظمة تعتبر ما صدر عن المرجعية فــي البيان والبيانات السابقة خارطة طريق للقوى السياسية لتنفيذ ما ورد فيها، وفقَ جداول زمنية محددة".

واكد، انه "كمــا ندعو جميع القوى السياسية أن تضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ الفعلي، لأنها تمثل الحــل الواقعي للإشكاليات التي تعيشها العملية السياسية".