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وزير سوري: ما يجري في العراق وسوريا واليمن تآمر لمحو قضية الاقصى


اعتبر وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار، الجمعة، ما يجري في العراق وسوريا واليمن بأنه "تآمر لمحو قضية الاقصى".

ونقلت "الميادين" عن عبد الستار قوله، إن "مؤتمر الوحدة الإسلامية يأتي في ظل ظروف التآمر الأميركي الصهيوني على خط المقاومة".

وأضاف ان "ما يجري في العراق وسوريا واليمن وغيرها هو تآمر من أجل محو قضية المسجد الاقصى".

وأوضح عبد الستار، أن "ما جرى في سوريا حرب أميركية صهوينة استخدمت أدوات عربية والهدف الأساسي القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر النفط فوق القيم والوجود الأميركي في سوريا هو لعرقلة الانتصار الكامل".

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