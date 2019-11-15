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النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي يدعو الحكومة والبرلمان إلى الحكمة والعقلانية


طالب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الجمعة، الحكومة ومجلس النواب وأضاف عليوي بالمضي بتشريعات وقرارات تلبي مطالب الجماهير الممكنة خلال مدة أقصاها أسبوع، داعياً إلى التعامل مع التهديدات والتحديات التي يواجهها البلد بشكل عقلاني.

وقال عليوي في حديث صحفي، إن "على مجلس النواب أن يكون أكثر جدية ووضوحاً وواقعية في معالجة القوانين والقرارات المهمة التي توفر الأرضية المناسبة للحكومة لتطبيق الإصلاحات وتلبية المطالب الشعبية وفق مراحل مدروسة وواضحة، دون تقديم وعود غير قابلة للتنفيذ أو محاولة امتصاص زخم الشارع بأساليب تكون نتائجها السلبية أكبر وأخطر".

وأضاف عليوي، أن "الحكومة ومجلس النواب مطالبان بالمضي بتشريعات وقرارات تلبي مطالب الجماهير الممكنة وبشكل عاجل وخلال مدة أقصاها سبعة أيام"، مشدداً على أن "المرجعية أعطت رسالة واضحة إلى الجميع بأن الحقوق الجماهيرية هي حق لا يعلى عليه أي شيء وينبغي تحقيقها بعيداً عن التسويف أو العنف المتقابل".

ودعا عليوي إلى "الحكمة والتعامل مع التهديدات والتحديات التي يواجهها البلد بشكل عقلاني لضمان عدم استغلال تلك الظروف من قبل الجهات التي لا تريد خير العراق أو شعبه".

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