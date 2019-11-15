الأخبار

رئيس مؤسسة الشهداء وكالةً يدعو لان تطلع الأجيال على جرائم النظام البائد


اكد رئيس مؤسسة الشهداء وكالةً علي عبد الرحمن المبرقع، اليوم الجمعة، إنه من الضروري تعريف الأجيال بحجم الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وبشاعتها، مبينا ان المقابر الجماعية المكتشفة بين الفينة والأخرى لهي الشاهد الحي على تلك الجرائم ودمويتها.

وقال المبرقع، في بيان صدر عقب زيارته لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة للمؤسسة، ولقائه مديرها ضياء الساعدي وكادرها، "نؤكد على أهمية تلك الدائرة ودعمها ماديا ومعنويا لما يقع على عاتقها من تبيان لحقيقة الجرائم التي عمد النظام البائد على اخفائها بطريقة ممنهجة، مؤكدا سندعم عمل الدائرة وموظفيها بقوة.

من جهته قال، مدير عام دائرة شهداء ضحايا الارهاب طارق المندلاوي، ان مؤسسة الشهداء شكلت لجانا فرعية في المحافظات لزيارة عوائل شهداء التظاهرات وترويج معاملاتهم وذلك بعد صدور قرار 340 ل‍مجلس الوزراء والفقرة 13 الخاصة باحتساب ضحايا المتظاهرين شهداء ضمن قانون 57 لسنة 2015.

واضاف المندلاوي ان القوائم الاولية لعوائل شهداء التظاهرات التي وصلت لها مؤسسة الشهداء منذ بدء التظاهرات في بغداد بلغت 108شهيد، وواسط 4 شهداء، والبصرة 13 شهيدا وذي قار 19 شهيدا والديوانية 8 شهداء، وهنالك اعداد اقل من الاعداد المذكورة في النجف وكربلاء، نعمل على اكمال الاجراءات فيها خلال الزيارة التي يقوم بها مديرو المديريات ومديرو أقسام ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية والباحثون الاجتماعيون.

وأوضح أنه خلال الايام المقبلة سيتم اصدار القرارات الخاصة بالشهداء والاسراع بأصدار رواتبهم التقاعدية بالتنسيق مع هيئة التقاعد من خلال الفرق الجوالة لمنازل ذوي الشهداء وشمولهم بقانون المؤسسة .

وفيما يخص الجرحى، اضاف المندلاوي انهم في المرحلة الثانية بعد الشهداء، وسنتابع هذا الموضوع وكلٌ له حقوق تكفلها مؤسسة الشهداء. مشيدا بعوائل الشهداء الذين استقبلوا موظفي المؤسسة والفرق الجوالة، داعيا بقية عوائل الشهداء إلى التعاون مع الفرق الجوالة كون المؤسسة وجدت لخدمتهم وضمان حقوقهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس مؤسسة الشهداء وكالةً يدعو لان تطلع الأجيال على جرائم النظام البائد
ضبط عجلة بداخلها مواد متفجرة جنوبي بابل
وزير العدل في الامم المتحدة: سنبني منظومة حقوق إنسان تحفظ الكرامة
نص بيان الامام المفدى السيد علي السيستاني حول الاحتجاجات والقوى السياسية
الدفاع تصدر توضيحا حول تصريحات وزيرها عن وجود "طرف ثالث" يقتل المتظاهرين
البيطرة تعلن دخول مرض وبائي أصاب الاسماك في عدة محافظات
مقتل شخصين واصابة اثنين اخرين بنزاع عشائري مسلح شمالي البصرة
الداخلية تكشف عن التوصل لـ’’خيوط’’ اولية تخص الجهة المتورطة باختطاف مسؤول رفيع بالوزارة
بالفيديو .... احد المتظاهرين يدعو عادل عبد المهدي بعدم الاستقالة والسبب !!!
بالفيديو .... متظاهرون مخربون يحرقون البنايات والقوات الامنية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
طالب قاسم الحسني : تحيه طيبه اولا اسم الكاتب هو السيد اياد علي الحسني وهو كاتب في التاريخ وكان يختص بالتاريخ ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
علي الجبوري : لعنة الله على روحك يازايد الشر والله ماخلفت واحد شريف بنيت امبراطورية الدعاره في الامارات ثم صارت ...
الموضوع :
مصدر امني مسؤول : اعتقال شبكة استخباراتية اماراتية تضم لبنانيين وعراقيين تمول العنف في التظاهرات بايعاز من شقيق رئيس الامارات
Sayed : الصراحة و من خلال ما تفضلتم به من معلومات جدا مفيدة عن د.عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء تدل ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
احسان عبد الحسين مهدي كريدي : لدي معامله مقدمه إلى خزينة كربلاء لا اعلم مصيرنا ...
الموضوع :
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث ملفات المفصولين السياسيين غير المعينين
المواطن طلعت عبدالواحد : هل هناك قانون يجبر المواطن عند ايجاره لاحد محلات البلدية ولمدة ثلاث سنوات،،ان يدفع ايجار المحل مقدما ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علي حسين أبو طالب : السيد الجابري . رأينا يتطابق مع رأيك في كل شيْ . لكن لا يمكن أن ننكر و ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
علي الجبوري : لعد وين ضباط المخابرات العراقيه عن هذه العاهره ابوج لابو حتى امريكا وشنو مخلين هالعميل الحقير مصطفى ...
الموضوع :
بالفيديو ... ضابطة امريكية بعثية تتظاهر في ساحة التحرير بكل حرية
اسمه عبدالله قرداش تركماني سني : اخواني اسمه عبد الله قرداش ملعون تركماني سني قذر ومجرم لايفرق عن السشيطان في شيء ...
الموضوع :
العمليات المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الارهابي الجديد
علي الجبوري : السلام عليكم حتى صار كل الكتاب والمفكرين ورجال الدين والاعلاميين والسياسيين يتحاشون الاشارة اليه بأي نوع من ...
الموضوع :
﻿مقتدى الصدر اخطر عراقي على العراق
علي الجبوري : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظين والله ماغزي قوم في عقر دارهم الا ذلو ومع ان السعوديه ...
الموضوع :
بالفيديو ... كيك صنع في السعودية يوزع على المتظاهرين فيه حبوب هلوسة
فيسبوك