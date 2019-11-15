رئيس مؤسسة الشهداء وكالةً يدعو لان تطلع الأجيال على جرائم النظام البائد

اكد رئيس مؤسسة الشهداء وكالةً علي عبد الرحمن المبرقع، اليوم الجمعة، إنه من الضروري تعريف الأجيال بحجم الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وبشاعتها، مبينا ان المقابر الجماعية المكتشفة بين الفينة والأخرى لهي الشاهد الحي على تلك الجرائم ودمويتها.

وقال المبرقع، في بيان صدر عقب زيارته لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة للمؤسسة، ولقائه مديرها ضياء الساعدي وكادرها، "نؤكد على أهمية تلك الدائرة ودعمها ماديا ومعنويا لما يقع على عاتقها من تبيان لحقيقة الجرائم التي عمد النظام البائد على اخفائها بطريقة ممنهجة، مؤكدا سندعم عمل الدائرة وموظفيها بقوة.

من جهته قال، مدير عام دائرة شهداء ضحايا الارهاب طارق المندلاوي، ان مؤسسة الشهداء شكلت لجانا فرعية في المحافظات لزيارة عوائل شهداء التظاهرات وترويج معاملاتهم وذلك بعد صدور قرار 340 ل‍مجلس الوزراء والفقرة 13 الخاصة باحتساب ضحايا المتظاهرين شهداء ضمن قانون 57 لسنة 2015.

واضاف المندلاوي ان القوائم الاولية لعوائل شهداء التظاهرات التي وصلت لها مؤسسة الشهداء منذ بدء التظاهرات في بغداد بلغت 108شهيد، وواسط 4 شهداء، والبصرة 13 شهيدا وذي قار 19 شهيدا والديوانية 8 شهداء، وهنالك اعداد اقل من الاعداد المذكورة في النجف وكربلاء، نعمل على اكمال الاجراءات فيها خلال الزيارة التي يقوم بها مديرو المديريات ومديرو أقسام ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية والباحثون الاجتماعيون.

وأوضح أنه خلال الايام المقبلة سيتم اصدار القرارات الخاصة بالشهداء والاسراع بأصدار رواتبهم التقاعدية بالتنسيق مع هيئة التقاعد من خلال الفرق الجوالة لمنازل ذوي الشهداء وشمولهم بقانون المؤسسة .

وفيما يخص الجرحى، اضاف المندلاوي انهم في المرحلة الثانية بعد الشهداء، وسنتابع هذا الموضوع وكلٌ له حقوق تكفلها مؤسسة الشهداء. مشيدا بعوائل الشهداء الذين استقبلوا موظفي المؤسسة والفرق الجوالة، داعيا بقية عوائل الشهداء إلى التعاون مع الفرق الجوالة كون المؤسسة وجدت لخدمتهم وضمان حقوقهم.