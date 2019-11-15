ضبط عجلة بداخلها مواد متفجرة جنوبي بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن ضبط عجلة بداخلها مواد متفجرة جنوبي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ، إن "قوة من مركز شرطة ناحية الكفل معززة بمفارز مكافحة المتفجرات، تمكنت بعد ورود معلومة استخبارية دقيقة عن وجود عجلة صالون متروكة خلف ثانوية الكفل جنوبي المحافظة، ومن خلال التفتيش تم العثور بداخلها على ( اصبع TNT مع صاروخ قاذف مضاد للأشخاص عدد/1) مربوطة على شاصي العجلة بواسطة شريط لاصق ( تيب ) وغير مسلكة".

وأشارت الى أن "المواد تم تأمينها ورفعها من العجلة دون أي حادث، فيما اتخذت كافة الإجراءات القانونية والوقائية".