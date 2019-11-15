الأخبار

البيطرة تعلن دخول مرض وبائي أصاب الاسماك في عدة محافظات


أعلنت دائرة البيطرة عن دخول مرض الكوي هيربس فيروس KHV الذي يصيب الاسماك مرحلة الوباء بعد ظهور بؤر جديدة للمرض في عدد من المحافظات العراقية.

وقال مدير عام دائرة البيطرة صلاح فاضل عباس في بيان له، ان دائرته تلقت تقارير عن نتائج الفحوصات لعينات من الاسماك النافقة في عدد من المحافظات أظهرت حدوث إصابات بمرض كوي هيربس فيروس KHV، مشيرا الى انه استناداً الى المادة ١٥ من الفصل الخامس من قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ الذي يلزم السلطة الصحية البيطرية (متمثلةً بدائرة البيطرة) بالإعلان عن المناطق الموبوءة بالمرض فإن دائرة البيطرة تعلن عن مرض كوي هيربس فيروس كمرض وبائي.

وأضاف البيان ان البؤر الجديدة من المرض ظهرت في محافظات كربلاء وبغداد والأنبار والديوانية وواسط إضافةً ألى محافظة بابل التي ظهرت بها الأصابة اولاً.

وشدد البيان على ان الدائرة قامت بكافة الإجراءات اللازمة للحد من تفاقم ظاهرة نفوق الاسماك قبل حدوث الإصابات وبعدها، وقد عممت الإجراءات والتوصيات التي اتخذتها على كافة المستشفيات البيطرية في جميع المحافظات( عدا اقليم كردستان) ، ومن هذه الإجراءات المتخذة الشروع بالعمل على البحث الخاص بأنتاج لقاح ضد المرض، وكذلك نصب اربع مصدات مطاطية على نهر الفرات لغرض إيقاف انتقال الاسماك النافقة عبر مجرى النهر وانتشالها وطمرها ضمن الضوابط الصحية، كما تم توزيع المعقمات (الفركون) على المحافظات التي أظهرت إصابات لمرض كوي هيربس فيروس KHV، والتعاقد على شراء كميات جديده من المعقمات لغرض الاستمرار في إجراءات السيطرة والاحتواء للمرض .

ومن الجدير بالذكر ان هذا المرض الذي يؤدي الى هلاكات في الاسماك غير قابل للانتقال الى الإنسان .

واختتم البيان تأكيده على استمرار الدائرة بتقديم الخدمات لمشاريع تربية الاسماك عبر مستشفياتها والمستوصفات التابعة لها في كافة المحافظات وكذلك المتابعة المستمرة لآخر المستجدات حول مرض كوي هيربس فيروس عبر التقارير الوبائية اليومية المرسلة الى قسم الوبائيات في الدائرة وكذلك متابعة نتائج الفحوصات للعينات المرسلة الى المختبر البيطري المركزي في بغداد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدفاع تصدر توضيحا حول تصريحات وزيرها عن وجود "طرف ثالث" يقتل المتظاهرين
البيطرة تعلن دخول مرض وبائي أصاب الاسماك في عدة محافظات
مقتل شخصين واصابة اثنين اخرين بنزاع عشائري مسلح شمالي البصرة
الداخلية تكشف عن التوصل لـ’’خيوط’’ اولية تخص الجهة المتورطة باختطاف مسؤول رفيع بالوزارة
بالفيديو .... احد المتظاهرين يدعو عادل عبد المهدي بعدم الاستقالة والسبب !!!
بالفيديو .... متظاهرون مخربون يحرقون البنايات والقوات الامنية
وزير الخارجية يدعو كافة الدول لتسلّم رعاياها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجَزين في العراق
الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في نصب الشناشيل بساحة الخلاني
الداخلية : الأرقام بشأن عدد ضحايا التظاهرات ليست دقيقة
المتحدث باسم الحكومة : رئيس الوزراء يجري حاليا تعديلات وزارية كبرى اهمها اختيار وزراء غير تابعين للكتل السياسية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
طالب قاسم الحسني : تحيه طيبه اولا اسم الكاتب هو السيد اياد علي الحسني وهو كاتب في التاريخ وكان يختص بالتاريخ ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
علي الجبوري : لعنة الله على روحك يازايد الشر والله ماخلفت واحد شريف بنيت امبراطورية الدعاره في الامارات ثم صارت ...
الموضوع :
مصدر امني مسؤول : اعتقال شبكة استخباراتية اماراتية تضم لبنانيين وعراقيين تمول العنف في التظاهرات بايعاز من شقيق رئيس الامارات
Sayed : الصراحة و من خلال ما تفضلتم به من معلومات جدا مفيدة عن د.عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء تدل ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
احسان عبد الحسين مهدي كريدي : لدي معامله مقدمه إلى خزينة كربلاء لا اعلم مصيرنا ...
الموضوع :
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث ملفات المفصولين السياسيين غير المعينين
المواطن طلعت عبدالواحد : هل هناك قانون يجبر المواطن عند ايجاره لاحد محلات البلدية ولمدة ثلاث سنوات،،ان يدفع ايجار المحل مقدما ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علي حسين أبو طالب : السيد الجابري . رأينا يتطابق مع رأيك في كل شيْ . لكن لا يمكن أن ننكر و ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
علي الجبوري : لعد وين ضباط المخابرات العراقيه عن هذه العاهره ابوج لابو حتى امريكا وشنو مخلين هالعميل الحقير مصطفى ...
الموضوع :
بالفيديو ... ضابطة امريكية بعثية تتظاهر في ساحة التحرير بكل حرية
اسمه عبدالله قرداش تركماني سني : اخواني اسمه عبد الله قرداش ملعون تركماني سني قذر ومجرم لايفرق عن السشيطان في شيء ...
الموضوع :
العمليات المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الارهابي الجديد
علي الجبوري : السلام عليكم حتى صار كل الكتاب والمفكرين ورجال الدين والاعلاميين والسياسيين يتحاشون الاشارة اليه بأي نوع من ...
الموضوع :
﻿مقتدى الصدر اخطر عراقي على العراق
علي الجبوري : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظين والله ماغزي قوم في عقر دارهم الا ذلو ومع ان السعوديه ...
الموضوع :
بالفيديو ... كيك صنع في السعودية يوزع على المتظاهرين فيه حبوب هلوسة
فيسبوك