البيطرة تعلن دخول مرض وبائي أصاب الاسماك في عدة محافظات

أعلنت دائرة البيطرة عن دخول مرض الكوي هيربس فيروس KHV الذي يصيب الاسماك مرحلة الوباء بعد ظهور بؤر جديدة للمرض في عدد من المحافظات العراقية.

وقال مدير عام دائرة البيطرة صلاح فاضل عباس في بيان له، ان دائرته تلقت تقارير عن نتائج الفحوصات لعينات من الاسماك النافقة في عدد من المحافظات أظهرت حدوث إصابات بمرض كوي هيربس فيروس KHV، مشيرا الى انه استناداً الى المادة ١٥ من الفصل الخامس من قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ الذي يلزم السلطة الصحية البيطرية (متمثلةً بدائرة البيطرة) بالإعلان عن المناطق الموبوءة بالمرض فإن دائرة البيطرة تعلن عن مرض كوي هيربس فيروس كمرض وبائي.

وأضاف البيان ان البؤر الجديدة من المرض ظهرت في محافظات كربلاء وبغداد والأنبار والديوانية وواسط إضافةً ألى محافظة بابل التي ظهرت بها الأصابة اولاً.

وشدد البيان على ان الدائرة قامت بكافة الإجراءات اللازمة للحد من تفاقم ظاهرة نفوق الاسماك قبل حدوث الإصابات وبعدها، وقد عممت الإجراءات والتوصيات التي اتخذتها على كافة المستشفيات البيطرية في جميع المحافظات( عدا اقليم كردستان) ، ومن هذه الإجراءات المتخذة الشروع بالعمل على البحث الخاص بأنتاج لقاح ضد المرض، وكذلك نصب اربع مصدات مطاطية على نهر الفرات لغرض إيقاف انتقال الاسماك النافقة عبر مجرى النهر وانتشالها وطمرها ضمن الضوابط الصحية، كما تم توزيع المعقمات (الفركون) على المحافظات التي أظهرت إصابات لمرض كوي هيربس فيروس KHV، والتعاقد على شراء كميات جديده من المعقمات لغرض الاستمرار في إجراءات السيطرة والاحتواء للمرض .

ومن الجدير بالذكر ان هذا المرض الذي يؤدي الى هلاكات في الاسماك غير قابل للانتقال الى الإنسان .

واختتم البيان تأكيده على استمرار الدائرة بتقديم الخدمات لمشاريع تربية الاسماك عبر مستشفياتها والمستوصفات التابعة لها في كافة المحافظات وكذلك المتابعة المستمرة لآخر المستجدات حول مرض كوي هيربس فيروس عبر التقارير الوبائية اليومية المرسلة الى قسم الوبائيات في الدائرة وكذلك متابعة نتائج الفحوصات للعينات المرسلة الى المختبر البيطري المركزي في بغداد.