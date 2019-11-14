اصابة 20 شخصاً نتيجة الاطلاقات النارية في الرصافة

أعلن مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، الخميس، عن اصابة 20 شخصا بينهم خمس حالات خطرة نتيجة اطلاق العيارات النارية العشوائية بعد فوز المنتخب الوطني.

وقال الساعدي في حديث صحفي، إن "مستشفيات الرصافة استقبلت 20 مصاب نتيجة الاطلاقات الناريه بسبب فوز المتتخب بينهم خمس حالات خطرة".

وكانت قيادة عمليات بغداد قد دعت، اليوم الخميس، المواطنين للتعبير عن افراحهم بفوز المنتخب الوطني بعيداً عن إطلاقات العيارات النارية.