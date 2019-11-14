فرض حظر تجوال شامل في الغراف الى اشعار اخر

افاد مصدر محلي في ذي قار، الخميس، بأن القوات الامنية فرضت حظرا شاملا على التجوال في قضاء الغراف، مبينا ان الحظر يستمر حتى اشعار اخر.

وقال المصدر ان "قوات امنية كبيرة وصلت اليوم الى قضاء الغراف شمال ذي قار".

واضاف ان "هذه القوات فرضت حظرا للتجوال على المركبات والأشخاص"، مبينا ان "الحظر يستمر حتى اشعار اخر".

وافاد مصدر محلي في ذي قار، مساء امس الاربعاء، بأن قوات مكافحة الشغب حاولت تفريق متظاهرين تجمعوا قرب منازل مسؤولين في الغراف، مشيرا الى انهم قاموا باحراق بعضها.