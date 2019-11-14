النائب حنين قدو : الحكومة جادة بوعودها حول الإصلاحات الجذرية لكنها تحتاج مزيداً من الوقت

رأى النائب عن تحالف "الفتح"، حنين قدو، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019) أن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، جادة في إجراء إصلاحات حقيقية لتلبية مطالب المتظاهرين.

وقال قدو في حديث صحفي إن "الحكومة الحالية جادة في إجراء الاصلاحات وتطبيق الحزم الاصلاحية التي أطلقتها لكنها تحتاج الى بعض الوقت للتنفيذ".

وأضاف، أن "بعض الإجراءات آنية وقد نفذت وبعضها يحتاج إلى تشريع قوانين أو تعديل جملة من القوانين، لذا يجب مساندة الحكومة في تطبيق تلك الإصلاحات".

وأشار إلى أن "الاجتماعات المتكررة للرئاسات الثلاث ترسل رسائل واضحة للشارع العراقي بان الحكومة جادة في تطبيق الاصلاحات الحقيقية والجذرية".

وتأتي اجتماعات الرئاسات الثلاث، والحديث عن الإصلاح، استجابة لمطالب المتظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى الجنوبية، بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، استكمالاً لأخرى انطلقت في مطلع تشرين الأول الماضي، وتخللت الاثنين مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.