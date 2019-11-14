الصحة ترد على اتهام الطب العدلي بالتلاعب في اعداد المصابين والشهداء

ردت وزارة الصحة، على الاتهامات التي طالت مديرية الطب العدلي بشأن تلاعبها بأعداد المصابين والشهداء من المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، اليوم الخميس، ان "ما ذكرته بعض وسائل الإعلام والصحف من اتهامات لعمل لدائرة الطب العدلي"، مبينا أن "مؤسسات الوزارة وجميع ملاكاتها المختلفة تعمل بكل حرفية ومهنية وما زالت مستنفرة لتقديم الخدمات الصحية للجميع".

وأضاف، أن "ما ورد على لسان بعض وسائل الإعلام بشأن تلاعبها بأعداد الشهداء والجرحى من المتظاهرين، لا صحة له واتهام خطير يطال ملاكات الوزارة وجهودها الاستثنائية بتقديم الخدمات إلى المواطنين".

ودعا البدر "المواطنين وكل من يملك دليل قاطع بشأن ما ورد في وسائل الإعلام إلى تقديمه للقضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتورطين لينالوا جزاءهم العادل"، فيما توعد "الناطق باسم الوزارة وسائل الإعلام التي روجت للخبر من دون ادلة، من خلال رفع دعوى قضائية لمحاسبتهم"