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القبض على مسلح هاجم مفرزة للشرطة وأصاب أحد عناصرها في النجف


أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الخميس، عن قيام شعبة الغري لمكافحة الاجرام بالقاء القبض على مطلوب قام بإطلاق النار من بندقيتين كلاشنكوف على احدى مفاز شرطة.

وقالت المديرية في بيان، أن "شعبة الغري لمكافحة الاجرام وبإشراف مدير قسم مكافحة اجرام النجف العميد ادهم مكاوي كاظم تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب صادر بحقه عدد من أوامر القبض".

وواضافت "تم نصب كمين للمتهم وخلال عملية القاء القبض عليه قام باشهار سلاح ناري حيث اطلق الرصاص الحي وقام بالرمي العشوائي ضد منتسبي مركز شرطة الرضوية واصاب احد المنتسبين".

وأكدت "تم نصب كمين محكم وألقي القبض عليه وضبطت بحوزته بندقيتين كلاشنكوف مع ذخيرة حية وحبوب مخدرة وتم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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