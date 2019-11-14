عبد المهدي يرأس اجتماعا للقيادات الامنية

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الاربعاء، ان الاخير ترأس إجتماعا للقيادات الأمنية.

وقال المكتب في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد، اليوم الأربعاء، إجتماعا للقيادات الأمنية".

واضاف ان "الاجتماع جاء لبحث جهود القوات المسلحة في التصدي لبقايا داعش الارهابي ولمحاولات إستغلال الظروف من قبل العصابات الارهابية"، مشيرا الى انه "تم تقييم الوضع الأمني ومتابعة الإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار في بغداد والمحافظات وحماية المتظاهرين السلميين ومصالح المواطنين كافة".