النيران تشتعل مجدداً في بناية شركة التأمين الوطنية قرب ساحة الخلاني

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (13 تشرين الثاني، 2019) بأن النيران اندلعت مجدداً في بناية شركة التأمين الوطنية قرب ساحة الخلاني، وسط العاصمة بغداد بعد ان قام متظاهرين عنفيين باحراقها

وقال المصدر إن "النيران اندلعت مجدداً في بناية شركة التأمين الوطنية قرب ساحة الخلاني، وسط العاصمة بغداد".

وكانت النيران اندلعت يوم الإثنين (11 تشرين الثاني 2019) في الطوابق العليا من بناية شركة التأمين الوطنية، قرب ساحة الخلاني وسط بغداد من قبل متظاهرين منفلتين ما أدى الى الحاق أضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.