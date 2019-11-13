الناطق العسكري باسم القائد العام : هناك نوعان من المتظاهرين ومضطرون للتعامل مع ’’العنفيين’’

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الاربعاء 13 تشرين الثاني 2019، أن هناك نوعين من المتظاهرين، فيما أكد أن الدولة تضطر لوقف المتظاهرين الذين يستخدمون "العنف".

وذكر خلف في تصريحات صحفية، إن "المتظاهرين نوعين 98 % او 99 % منهم متظاهرون سلميون وملتزمون بضوابط بلدهم في قضية التعبير عن الرأي ومتواجدين في ساحة التحرير وسط بغداد ومناطق اخرى كثيرة، وجزء اخر من المتظاهرين هؤلاء الذين يستخدمون العنف والرمانات اليدوية، وسقط عدد من الشهداء من المتظاهرين وعناصر القوات الامنية وعرضناهم في مشاهد مصورة خلال الايام السابقة".

وأضاف، أن "المتظاهر الذي يستخدم العنف ويغلق الطرق ويحرق الاطارات ويمنع موظفي الدولة من الذهاب الى دوائرهم هذا ليس متظاهراً وفي أي بلد اخر تضطر الدولة بايقافهم، اما الذين يتواجدون في ساحة التحرير فان الدولة تحميهم وترعاهم".