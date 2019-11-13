البرلمان يحدد موعدي استجواب وزيري الصناعة والزراعة

حدد مجلس النواب، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019) موعدي استجواب وزيري الصناعة، صالح الجبوري، والزراعة، صالح الحسني.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، أن "استجواب وزير الصناعة والمعادن، من قبل النائب محمود ملا طلال سيكون يوم السبت 23 تشرين الثاني الجاري". وأشار الى أن "استجواب وزير الزراعة سيكون يوم الخميس 28 تشرين الثاني الجاري".

قبيل ذلك عقد مجلس النواب، جلسته الـ 14 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.