الحلبوسي: جلسة الغد ستتضمن التصويت على ثلاثة قوانين بينها الكسب غير المشروع

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، أن جلسة الغد ستتضمن التصويت على ثلاثة قوانين بينها الكسب غير المشروع.

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، أن جلسة الغد ستتضمن التصويت على ثلاثة قوانين بينها الكسب غير المشروع.

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، إن "جلسة يوم غد الخميس، ستتضمن التصويت على ثلاثة قوانين".

وأضاف أن "القوانين التي سيتم التصويت عليها هي مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وقانون الكسب غير المشروع والتصويت على تعديل قانون هيأة النزاهة".

وكان الحلبوسي في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، موعد جلسة استجواب وزيري الصناعة والمعادن والزراعة.

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 229 نائباً.