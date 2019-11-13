العثور على عبوات ناسفة في حقول علاس

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، الأربعاء، بان القوات الأمنية عثرت على عبوات ناسفة في حقول علاس.

وقال المصدر إن "مفرزة خبراء قسم صلاح الدين توجهت بواجب مشترك مع شرطة مديرية صلاح الدين الى منطقة جبال حمرين قرب حقل علاس النفطية وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على عبوات ناسفة".

وأضاف أن "العبوات عبارة عن جلكان سعة ٢٠ لتر تحتوي بداخلها على مادة نترات الامونيا وتعمل بنظام الضغط عدد تسعة وعبوات ناسفة نوع قمعية عدد 11 "، مبيناً أنه "تم معالجتها وتفجيرها بنفس المكان بدون حادث يذكر".