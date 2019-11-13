وزير الخارجية محمد علي الحكيم يغادر الى واشنطن

غادر وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، بغداد متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماع المصغر لمحاربة تنظيم داعش.
وقالت وزارة الخارجية في بيان مقتضب إن "الحكيم توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماع المصغر لمحاربة داعش الارهابي
وأضافت أن "وزير الخارجية سيناقش في واشنطن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط"، وأشارت إلى أن "الحكيم سيعقد لقاءات ثنائية هناك".
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