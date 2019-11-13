قوة من سوات تصل الى المقدادية بديالى "لضبط الاوضاع"

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن قوة من "سوات" وصلت الى قضاء المقدادية في محافظة ديالى "لضبط الاوضاع الامنية"، على خلفية نزاع عشائري اندلع اليوم.

وقال المصدر، إن قوة من سوات ومديرية شرطة المقدادية وصلت اليوم، الى القضاء، وفرضت اجراءات مشددة بعد توتر الاوضاع".

وأوضح المصدر، أن "الاوضاع الامنية تتطورت الى حرق منزلين على خلفية النزاع العشائري الذي اسفر عن مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين صباح اليوم بقرية الهارونية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".