عمليات بغداد تعلن إصابة عدد من منتسبيها ’’بقنبلة يدوية’’ خلال تأمين تظاهرات الخلاني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء (13 تشرين الثاني، 2019) إصابة عدد من منتسبيها ’’بقنبلة يدوية’’ خلال تأمين تظاهرات ساحة الخلاني، وسط العاصمة.

وذكرت القيادة، في بيان أن "عددت من مقاتلي قيادتنا تعرضوا لجروح مختلفة بينهم آمر فوج "، مبينة: "بعد قيام أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بإلقاء قنبلة يدوية استهدفت قواتنا الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين".

ووجهت القيادة "الاخوة المتظاهرين بضرورة ابعاد العناصر المندسة بين صفوفهم لكي لا يسيئوا الى سلمية التظاهر".