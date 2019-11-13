تعيين أكثر من 3 آلاف متقدم في تربية بابل

اعلن محافظ بابل كرار العبادي، الأربعاء، عن تعيين 3 الاف و262 متقدما ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة لمديرية التربية.

وقال العبادي في بيان إن “المحافظة اعلنت تعيين ثلاثة الاف و262 متقدما بصفة معلم ومدرس وحرفي واداري في مديرية التربية”، مبينا ان “الدرجات الوظيفية شملت تعيين اصحاب الشهادات العليا”.

واضاف ان “اللجنة المركزية لاعتراضات التعيينات في تربية بابل انجزت تدقيق جميع استمارات الاعتراض للمتقدمين الذين لم تظهر اسماؤهم