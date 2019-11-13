رئيس الوزراء يستقبل بارزاني

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان الاخير استقبل في رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني.

وقال المكتب في بيان ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل قبل قليل، رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني".

فيما كشف مصدر مطلع ان "عبد المهدي والبارزاني سيبحثان الاوضاع السياسية والامنية التي يشهدها البلاد".

وافاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بأن رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني وصل الى العاصمة بغداد، وسيلتقي بعدد من المسؤولين بالحكومة العراقية.