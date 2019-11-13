الناطق باسم القائد العام : البنك المركزي تعرض لـ 50 عملية هجوم

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبدالكريم خلف أن البنك المركزي العراقي تعرض لـ 50 هجوم خلال الأيام الماضية من قبل جماعات منفلتة.

وقال خلف، خلال مؤتمر صحافي، إن “بعض المتظاهرين عطلوا حركة السير في العاصمة، واعتدوا على رجال الأمن”، مشيرا أن “بناية البنك المركزي وحدها تعرضت لـ 50 هجوم من مجموعات منفلتة شخصتها القوات الأمنية”.

وأَضاف، أن “ القوات الأمنية لم تستخدم أي قوة، وغالبية القوى الأمنية متواجدة في ثكناتها”.

وأوضح، أن “جميع الاعتقالات تجري فقط بأوامر قضائية”، مبينا أن “قلة قليلة من العنفيين هم الذين يرتكبون المخالفات”، قائلاً إن “بعضهم أقدم اليوم على حرق إحدى المدارس وبالتالي سيكونون هدفاً للاعتقال والملاحقة”.