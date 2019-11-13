نائب عن الفتح: إلغاء قانون سانت ليغو مفتاح لكل الإصلاحات

عد النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، الثلاثاء، اعتماد قانون سانت ليغو بانه سبب كل ما يحصل من ازمات سياسية في البلاد ، مبينا ان دول العالم استغنت عنه منذ التسعينيات وإصلاح النظام في العراق يمكن بالغاه.

وقال اليساري في حديث صحفي ان “الشرخ الحصال ما بين مجلس النواب والشعب سببه صعود رؤساء كتل ونواب لا يمثلون الشعب جراء قانون سانت ليغو الجائر”.

وأضاف ان “قانون سانت ليغو سبب كل ما يجري من تسليط احزاب كبيرة شرعنة الفساد”، مشيرا الى ان “دول العالم استغنت عنه منذ التسعينات بعد ان كرست النظم الديمقراطية بالانتخابات”.

وأوضح ان “الحل يكمن بإلغاء سانت ليغو وجعل الانتخابات عبر النظام الفردي متعدد الدوائر وفوز من هم أعلى الأصوات بمحافظاتهم”